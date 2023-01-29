У Дніпрі п’яний кермувальник без прав зніс електроопору

У Дніпрі чоловік напідпитку врізався в електроопору.

Про його затримання повідомили в патрульній поліції та розповіли деталі.

Так, на вулиці Макарова у Дніпрі екіпаж патрульної поліції виявив автомобіль Geely, який в’їхав в електроопору.

Під час спілкування з водієм інспектори помітили в нього ознаки сп’яніння та запропонували пройти перевірку на алкоголь. Чоловік погодився та Драгер показав, що в крові кермувальника 2,02 проміле алкоголя.

Під час складання протоколу виявилося, що в кермувальника немає прав.

Та склали протоколи за ч.1 ст. 130 (Керування у стані сп’яніння), за ст. 124 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортних засобів) та постанову за ч.2 ст.126 (Керування транспортним засобом особою. яка не має права керування) КУпАП.

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