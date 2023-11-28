У Дніпрі п’яний чоловік намагався рознести магазин одягу: коментар поліції

Сьогодні, 28 листопада, у Дніпрі на вулиці Пастера стався дуже дивний інцидент – чоловік увірвався в магазин одягу та почав кидати у продавчинь товаром. Жінки спробували заспокоїти містянина, проте він накинувся і на них.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що, ймовірно, чоловік був п’яний.
Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.
Журналісту dnepr.info повідомили, що відносно порушника правоохоронці склали адміністративний протокол.
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