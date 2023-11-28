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  • У Дніпрі п’яний чоловік намагався рознести магазин одягу: коментар поліції

У Дніпрі п’яний чоловік намагався рознести магазин одягу: коментар поліції

Сьогодні 18:00
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Інцидент стався на вулиці Пастера.

Новости Днепра про У Дніпрі п'яний чоловік намагався рознести магазин одягу: коментар поліції

Сьогодні, 28 листопада, у Дніпрі на вулиці Пастера стався дуже дивний інцидент – чоловік увірвався в магазин одягу та почав кидати у продавчинь товаром. Жінки спробували заспокоїти містянина, проте він накинувся і на них.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що, ймовірно, чоловік був п’яний.

Ми звернулися за коментарем щодо цього інциденту до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що відносно порушника правоохоронці склали адміністративний протокол.

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Новости Днепра про У Дніпрі п'яний чоловік намагався рознести магазин одягу: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі п'яний чоловік намагався рознести магазин одягу: коментар поліціїРусский

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