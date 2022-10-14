У Дніпрі п‘яні чоловіки погрожували сусідам та побили їх собак

12 жовтня двоє п’яних чоловіків шуміли у під’їзді, лаялися та поводили себе неадекватно. Сусідам, які зробили їм зауваження, вони почали погрожувати та кричати на них, а також вдарили їх собак.
На місце події прибули патрульні, вони затримали одного з чоловіків, щоб він вгамувався, та доставили у відділок. На обох порушників склали адміністративні матеріали за перебування у громадському місці у п’яному вигляді, за вчинення дрібного хуліганства та за жорстоке поводження з тваринами.
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