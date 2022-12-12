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У Дніпрі п’яне подружжя влаштувало бійку з топором на очах у дітей

Сьогодні 15:43
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Учора, 12 грудня, на лінію "102" зателефонувала 16-річна дівчина і повідомила, що її мати зі своїм співмешканцем вчинили бійку.

Новости Днепра про У Дніпрі п'яне подружжя влаштувало бійку з топором на очах у дітей

За словами дівчинки, мати та вітчим нетверезі, і вона хвилюється за своїх двох маленьких сестер, на очах у яких все це відбувається.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції у Дніпропетровській області.

Патрульні виїхали на місце події. Інформація підтвердилася. Поліцейські виявили в помешканні трьох дітей — 16-річну заявницю та двох менших дівчаток — 2 та 7 років. Мати дітей та її співмешканець перебували у стані алкогольного сп’яніння. Діти розповіли, що вітчим погрожував їм фізичною розправою, розбив сокирою двері та нецензурно лаявся.

Тож інспектори склали на нього адміністративний матеріал за ст. 173-2 (Вчинення насильства в сім’ї) КУпАП. Під час перевірки співмешканця поліцейські з’ясували, що вказаний чоловік перебуває в розшуку. Патрульні доставили його до відділку поліції для з’ясування усіх обставин та повідомили про ситуацію в родині ювенальну превенцію.

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Новости Днепра про У Дніпрі п'яне подружжя влаштувало бійку з топором на очах у дітейУкраїнська

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