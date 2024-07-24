У Дніпрі оштрафували власника кав’ярні за яскраво-рожевий колір фасаду

Кав’ярню, яка розташована в історичній будівлі оштрафували за неправильний колір фасаду.
Раніше інспекція з благоустрою виписала припис власнику кав’ярні по вулиці Гоголя щодо упорядкування фасаду, але він виконав вимогу лише після виписаного штрафу.
Місяць тому тут частина будівлі була пофарбована у яскраво-рожевий колір. Будівля розташована в історичному ареалі міста. А це говорить про те, що не можна змінювати зовнішній вигляд фасаду. Це є порушенням правил благоустрою. Ми розмовляли, виписували приписи… Але, на жаль, тільки після оформлення протоколу власник закладу перефарбував фасад. Аби уникнути таких порушень, закликаємо підприємців дізнаватися про статус будівель, в яких вони планують ремонти. Далі узгоджувати дії з Головним архітектурно-планувальним управлінням та іншими відповідними службами міськради, — зазначив Дмитро Гомілко.
В інспекції зазначили, що більшість власників бізнесів більш сумлінні та виправляють порушення після першого попередження, тому штрафів не отримують.
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