У Дніпрі оштрафували власника кав’ярні за яскраво-рожевий колір фасаду

У Дніпрі підприємця оштрафували за яскраво-рожевий фасад.

Кав’ярню, яка розташована в історичній будівлі оштрафували за неправильний колір фасаду.

Раніше інспекція з благоустрою виписала припис власнику кав’ярні по вулиці Гоголя щодо упорядкування фасаду, але він виконав вимогу лише після виписаного штрафу.

Місяць тому тут частина будівлі була пофарбована у яскраво-рожевий колір. Будівля розташована в історичному ареалі міста. А це говорить про те, що не можна змінювати зовнішній вигляд фасаду. Це є порушенням правил благоустрою. Ми розмовляли, виписували приписи… Але, на жаль, тільки після оформлення протоколу власник закладу перефарбував фасад. Аби уникнути таких порушень, закликаємо підприємців дізнаватися про статус будівель, в яких вони планують ремонти. Далі узгоджувати дії з Головним архітектурно-планувальним управлінням та іншими відповідними службами міськради, — зазначив Дмитро Гомілко.

В інспекції зазначили, що більшість власників бізнесів більш сумлінні та виправляють порушення після першого попередження, тому штрафів не отримують.

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