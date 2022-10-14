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  • У Дніпрі організували схему виїзду ухилянтів: просили до 7 тисяч доларів 

У Дніпрі організували схему виїзду ухилянтів: просили до 7 тисяч доларів 

Сьогодні 11:49
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Схему розкрили в СБУ. 

Новости Днепра про У Дніпрі організували схему виїзду ухилянтів: просили до 7 тисяч доларів 

Як повідомили у Службі безпеки України, правоохоронцям вдалося заблокувати чотири канали незаконного виїзду призовників. Один із центрів був у Дніпрі. 

Повідомляється, що послуги по виїзду за кордон коштували від 1,8 до 7 тисяч доларів за людину. Щоб клієнти могли успішно виїхати, їм робили фейкові документи. 

У Дніпрі один із організаторів намагався налагодити схему виїзду з використанням довідок про інвалідність. Від виготовляв своїм клієнтам фальшиві документи. Зокрема, це було посвідчення військовозобов’язаного, де вказувалася непридатність до служби. 

Щоб організатора не могли спіймати, він шукав клієнтів через особисті зв’язки і спілкувалася з замовниками тільки вживу, не використовуючи пошту чи месенджери. Але співробітники СБУ все одно його розкрили. 

Під час обшуків у квартирі знайшли три готових пакети документів, які він збирався віддати своїм клієнтам. Чоловікові оголосили про підозру.

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Новости Днепра про У Дніпрі організували схему виїзду ухилянтів: просили до 7 тисяч доларів Українська

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