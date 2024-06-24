У Дніпрі оголосили ІV рівень небезпеки

У Дніпропетровському РЦГМ попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Допис опублікували в офіційному Telegram-каналі центру.

Зазначається, що протягом 24-26 червня зберігається висока (4 класу) пожежна небезпека.

Це означає, що наразі на будь-яких відкритих територіях, лісових масивах чи лісопаркових зонах забороняється розведення полум’я, адже це може спровокувати масштабні пожежі в екосистемах.

Пам’ятайте, що навіть недопалена цигарка може викликати пожежу на великих територіях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у квітні рятувальники Дніпропетровщини за добу загасили 30 пожеж в екосистемах.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: