У Дніпрі оголосили ІV рівень небезпеки

Допис опублікували в офіційному Telegram-каналі центру.
Зазначається, що протягом 24-26 червня зберігається висока (4 класу) пожежна небезпека.
Це означає, що наразі на будь-яких відкритих територіях, лісових масивах чи лісопаркових зонах забороняється розведення полум’я, адже це може спровокувати масштабні пожежі в екосистемах.
Пам’ятайте, що навіть недопалена цигарка може викликати пожежу на великих територіях.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у квітні рятувальники Дніпропетровщини за добу загасили 30 пожеж в екосистемах.
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