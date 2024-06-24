Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі оголосили ІV рівень небезпеки

Сьогодні 10:04
просмотров

У Дніпропетровському РЦГМ попередили про небезпечні та стихійні метеорологічні явища.

Новости Днепра про У Дніпрі оголосили ІV рівень небезпеки

Допис опублікували в офіційному Telegram-каналі центру. 

Зазначається, що протягом 24-26 червня зберігається висока (4 класу) пожежна небезпека.

Це означає, що наразі на будь-яких відкритих територіях, лісових масивах чи лісопаркових зонах забороняється розведення полум’я, адже це може спровокувати масштабні пожежі в екосистемах.

Пам’ятайте, що навіть недопалена цигарка може викликати пожежу на великих територіях.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у квітні рятувальники Дніпропетровщини за добу загасили 30 пожеж в екосистемах.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі оголосили ІV рівень небезпекиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі оголосили ІV рівень небезпекиРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі помітили рідкісну комаху, яка занесена до Червоної Книги (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:48
    У Дніпрі помітили рідкісну комаху, яка занесена до Червоної Книги (ФОТО)

    У Дніпрі знайшли рідкісну комаху.

    Плавець з Дніпра виборов “бронзу” на Чемпіонаті Європи
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:20
    Плавець з Дніпра виборов “бронзу” на Чемпіонаті Європи

    Дніпрянин Олександр Желтяков разом ще з трьома плавцями посів призове…

    У Дніпрі деякі вулиці залишаться без світла майже на весь день: адреси
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:35
    У Дніпрі деякі вулиці залишаться без світла майже на весь день: адреси

    На декількох вулицях Дніпра світла не буде зранку до вечора.

    У Дніпрі у Самарському районі горів будинок: постраждав чоловік
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:03
    У Дніпрі у Самарському районі горів будинок: постраждав чоловік

    У Дніпрі загорівся житловий будинок.

    Наверх