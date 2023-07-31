У Дніпрі офіцер спробував дати хабаря слідчому ДБР

Про це повідомили в пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.
За даними слідства, начальник відділення персоналу штабу однієї з військових частин, що базуються на Дніпропетровщині, вирішив дати хабаря слідчому ДБР, щоб уникнути покарання за скоєний злочин.
Під час розмови зі слідчим ДБР офіцер запропонував йому за винагороду “зам’яти” справу та добитися зміни кваліфікації злочину на менш тяжкий. За це він був готовий віддати понад 10 тисяч доларів.
Проте під час передачі першого траншу в розмірі 5 тисяч доларів, офіцера затримали.
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