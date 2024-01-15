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У Дніпрі один із житломасивів залишився без тепла: деталі

Сьогодні 15:57
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Новости Днепра про У Дніпрі один із житломасивів залишився без тепла: деталі

Сьогодні, 15 січня, у Дніпрі мешканці житлового масиву Тополя-1 залишилися без опалення. Причина – проведення робіт із відновлення магістрального трубопроводу.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі Геннадій Корбан, голова Громадської ради при міській раді Дніпра.

Дніпро, увага. Тополя-1, відновлення магістрального трубопроводу. Тимчасово без тепла. Роботи вже тривають, – написав він.

Новости Днепра про У Дніпрі один із житломасивів залишився без тепла: деталі

Крім того, як повідомили у міській раді, через проведення аварійно-відновлювальних робіт на тепломережі КП «Теплоенерго» призупинено подачу тепла у пров. Штабний, 2, 4.

Подачу тепла відновлять одразу після завершення робіт.

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Новости Днепра про У Дніпрі один із житломасивів залишився без тепла: деталіУкраїнська

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