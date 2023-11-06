У Дніпрі один із трамваїв тимчасово скоротить час роботи

Про це повідомили в департаменті транспорту.
6 листопада 2023 року трамваї №12 закінчать свою роботу раніше. Останні відправлення з кінцевих зупинок:
– від пл. Старомостова о 19:41;
– від заводу Металовиробів о 20:35.
Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії по вулиці Вартових Неба.
Зауважимо, що це не перше скорочення роботи трамвая №12 пов’язане з ремонтними роботами. Ймовірно, він закінчуватиме свою роботу раніше і в майбутньому, про що обов’язково повідомлять додатково.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кам’янському водій Tesla на смерть збив пішохода: відео моменту.
Читайте також:
Автор:
Зловмисницю затримали. Тепер їй загрожує покарання у вигляді до 15…
У Дніпрі пішов з життя легендарний театральний актор.
Вчора всі паблики та соціальні мережі заполонили фотографії Дніпра та…
Мешканці Дніпра можуть отримати безкоштовний преміум-доступ до програми з вивчення…