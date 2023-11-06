У Дніпрі один із трамваїв тимчасово скоротить час роботи

У Дніпрі трамвай №12 тимчасово скоротить час роботи.

Про це повідомили в департаменті транспорту.

6 листопада 2023 року трамваї №12 закінчать свою роботу раніше. Останні відправлення з кінцевих зупинок:

– від пл. Старомостова о 19:41;

– від заводу Металовиробів о 20:35.

Зміни пов’язані з ремонтом трамвайної колії по вулиці Вартових Неба.

Зауважимо, що це не перше скорочення роботи трамвая №12 пов’язане з ремонтними роботами. Ймовірно, він закінчуватиме свою роботу раніше і в майбутньому, про що обов’язково повідомлять додатково.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кам’янському водій Tesla на смерть збив пішохода: відео моменту.

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