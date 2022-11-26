У Дніпрі облаштували ще шість пунктів незламності: адреси

У Дніпрі та по всій Україні почали створювати пункти незламності.

Це місце, де українці зможуть погрітися, зарядити телефон тощо під час тривалого відключення електроенергії чи тепла. Пункти незламності функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно.

У Дніпрі облаштували ще шість пунктів незламності. Вони розташовані в Амур-Нижньодніпровському та Новокодацькому районах міста.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Знаходяться вони за адресами:

Лівобережна адміністрація (вул.20-річчя Перемоги, 51);

Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району (просп. Мануйлівський, 31);

Адміністрація Соборного району (площа Шевченка, 7);

Адміністрація Новокодацького району (просп. Сергія Нігояна, 77);

Центральна адміністрація (просп. Лесі Українки, 65);

Адміністрація Шевченківського району (вул. Михайла Грушевського, 70).

Також закінчують комплектацію перших 40 пунктів незламності в школах та центра соцзахисту у Дніпрі.

Знайти пункт незламності, який найближче до вас, можна на сайті.

Читайте також:

Українська

Автор: