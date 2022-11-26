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У Дніпрі облаштували ще шість пунктів незламності: адреси

Сьогодні 20:38
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У Дніпрі та по всій Україні почали створювати пункти незламності.

Новости Днепра про У Дніпрі облаштували ще шість пунктів незламності: адреси

Це місце, де українці зможуть погрітися, зарядити телефон тощо під час тривалого відключення електроенергії чи тепла. Пункти незламності функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно.

У Дніпрі облаштували ще шість пунктів незламності. Вони розташовані в Амур-Нижньодніпровському та Новокодацькому районах міста.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Знаходяться вони за адресами:

  • Лівобережна адміністрація (вул.20-річчя Перемоги, 51); 
  • Адміністрація Амур-Нижньодніпровського району (просп. Мануйлівський, 31);
  • Адміністрація Соборного району (площа Шевченка, 7);
  • Адміністрація Новокодацького району (просп. Сергія Нігояна, 77);
  • Центральна адміністрація (просп. Лесі Українки, 65);
  • Адміністрація Шевченківського району (вул. Михайла Грушевського, 70).

Також закінчують комплектацію перших 40 пунктів незламності в школах та центра соцзахисту у Дніпрі.

Знайти пункт незламності, який найближче до вас, можна на сайті.

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