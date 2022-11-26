У Дніпрі облаштували ще шість пунктів незламності: адреси

Це місце, де українці зможуть погрітися, зарядити телефон тощо під час тривалого відключення електроенергії чи тепла. Пункти незламності функціонуватимуть цілодобово та безкоштовно.
У Дніпрі облаштували ще шість пунктів незламності. Вони розташовані в Амур-Нижньодніпровському та Новокодацькому районах міста.
Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.
Знаходяться вони за адресами:
Також закінчують комплектацію перших 40 пунктів незламності в школах та центра соцзахисту у Дніпрі.
Знайти пункт незламності, який найближче до вас, можна на сайті.
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