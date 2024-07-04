У Дніпрі низка вулиць знову має проблеми з водопостачанням: адреси

У місті знову виникли проблеми з водою.

КП “Дніпроводоканал” повідомляє, що зниження тиску води пов’язане з відключенням електропостачання.

Станом на 09:50 через нестачу світла знижено тиск подачі води на верхніх поверхах будинків за адресами:

вул. Михайла Міхновського , 2 – 31;

провулку Фестивальний , 1 – 31;

проспект Миру, 1 – 95;

вул. Березинська, 22 – 61;

вул. Юрія Магалевського, 1 – 15;

провулок Вільний,2 -1 2;

вул. Ю.Липи, 1 – 23;

вул. Донецьке шосе, 97 – 137.

вул. Фабрично-заводська, 20;

вул. Новокримська, 1, 3, 4,4-А, 5, 7;

проспект Богдана Хмельницького, 26-А, 28-А, 30, 30-А, 32-А, 34, 36, 38.

вул. Будівельників, 12, 14, 14-А, 14-Б;

вул. Фабрично -заводська, 3, 3-А, 18.

вул. Панікахи, 54, 55, 56, 57.

вул. Запорізьке шосе, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80;

вул. Комбрига Петрова, 29, 33;

ж/м Тополя-3 буд. 31-Б.

вул. Панікахи, 117, 119, 121;

Запорізьке шосе, 82, 119, 121.

вул. Калинова, 81, 82, 82-А, 82-Б, 84, 85, 88, 88-А, 89, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 100-А;

вул. Галини Мазепи, 67, 69, 71, 71-А , 73, 74, 74-А, 75, 84, 86, 88, 90;

вул. Зразкова, 1, 1/1, 1/2, 3 , 4.

вул. Робоча, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 59, 65, 152, 154, 158, 160;

вулиця Надії Алексєєнко, 100, 104, 104-А, 106.

вул. Верстатобудівельників, 3.

вул. Братів Горобців, 36,38, 47, 49, 51, 51-А, 66;

вул. Професора Герасюти, 1.

вул. Національної Гвардії, 17, 19.

Нормативний тиск буде відновлено у найближчий час.

Нагадаємо, сьогодні через проведення планових робіт низка вулиць залишиться без світла. Також у місті 4 липня діють графіки відключення світла.

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