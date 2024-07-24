У Дніпрі низка трамваїв, тролейбусів та автобусів тимчасово змінили свій маршрут

У Дніпрі великі зміни в роботі транспорту.

Зокрема, 24 липня з 21:00 буде призупинено рух трамваїв по пл. Соборній. У зв’язку з цим маршрут №1 курсуватиме за двома напрямками:

а) Залізничний вокзал – просп. Дмитра Яворницького – вул. Центральна;

б) Залізничний вокзал – вул. 128-ї Бригади Тероборони – вул. Львівська – вул. Володимира Антоновича – просп. Лесі Українки – вул. Святослава Хороброго – вул. Архітектора Олега Петрова – вул. Севастопольська – Університет науки і технологій.

Останні відправлення з кінцевих зупинок за звичним маршрутом:

– від Залізничного вокзалу о 20:27;

– від Університету науки і технологій о 20:59.

Зміни пов’язані з ремонтними роботами трамвайної колії на пл. Соборній. Враховуйте інформацію при плануванні своїх поїздок.

Крім цього, є зміни в роботі низки маршрутів:

автобуси №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 у напрямку від Залізничного вокзалу об’їжджатимуть за схемою: вул. Степана Бандери – просп. Лесі Українки – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;

автобус №155 у напрямку Залізничного вокзалу буде рухатися за схемою вул. Степана Бандери – вул. Володимира Антоновича – бульв. Батальйону Дніпро – просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери, далі – за маршрутом;

автобус №73 у напрямку Залізничного вокзалу продовжать об’їжджати за схемою просп. Лесі Українки – бульв. Батальйону Дніпро – вул. Володимира Антоновича – вул. Філософська – просп. Лесі Українки, далі – за маршрутом;

тролейбус №4 в напрямку станції метро «Металургів» курсуватиме через просп. Лесі Українки – вул. Степана Бандери – просп. Дмитра Яворницького – вул. 128-ої Бригади Тероборони;

тролейбус №5 від просп. Олександра Поля курсуватиме по вул. Андрія Фабра та просп. Дмитра Яворницького до Залізничного вокзалу;

тролейбус «Б» курсуватиме в обʼїзд через вул. Філософську;

трамвай №5 в напрямку ж/м Західний курсуватиме через вул. Степана Бандери – пл. Старомостову – Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони;

трамваї №12, №17 від пл. Старомостової курсуватимуть через Залізничний вокзал – вул. 128-ої Бригади Тероборони – вул. Володимира Антоновича.

Для зручності пасажирів, в схему трамвайних маршрутів №5, №12 та №17 введено тимчасову зупинку «вул. Пастера», яка буде розташована на розі вул. Пастера та просп. Дмитра Яворницького.

Зміни повʼязані з виконанням ремонту трамвайної колії на перетині просп. Лесі Українки та вул. Степана Бандери.

Також, у звʼязку з виконанням робіт з ремонту мережі зливової каналізації по вул. Князя Володимира Великого:

автобуси №57А, №88 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ курсуватимуть в обʼїзд по вул. Європейській, вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха;

тролейбуси №7, №14, №17, №20 в напрямку вул. Королеви Єлизавети ІІ та вул. Європейської курсуватимуть в обʼїзд по вул. Січеславській Набережній, вул. Володимира Мономаха.

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