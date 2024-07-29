У Дніпрі нову назву отримала вже перейменована у 2015-му вулиця Андрія Фабра

У Дніпрі в рамках процесу деколонізації перейменували 141 топонім. Серед них вулиця Андрія Фабра, яка отримала таку назву в рамках декомунізації в листопаді 2015 року. Відсьогодні, ця центральна вулиця називається Лазаря Глоби.
Про це повідомили в ДніпроОВА.
Крім вулиці Андрія Фабра, у Дніпрі також отримали нові назви такі відомі локації:
“Позбавилися від чужого. Всього, що має хоч натяк на вороже. Нові імена отримали ще понад 290 вулиць, провулків, проспектів, мостів, бульварів і парків області. Переважна більшість – у Дніпрі, Кривому Розі”, – зазначив Сергій Лисак.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області перейменували 29 липня майже 300 топонімів.
Читайте також:
Автор:
Перші заклади McDonalds у Дніпрі з'явилися у 1997 році. Щоб…
У серпні в Дніпрі вимикатимуть газ.
У Дніпрі провели в останню путь активіста Михайла Тонконогого, якого…
Відомий ТЦ в центрі міста виставили на продаж.