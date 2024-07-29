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  • У Дніпрі нову назву отримала вже перейменована у 2015-му вулиця Андрія Фабра

У Дніпрі нову назву отримала вже перейменована у 2015-му вулиця Андрія Фабра

Сьогодні 15:10
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У Дніпрі перейменували вулицю Андрія Фабра.

Новости Днепра про У Дніпрі нову назву отримала вже перейменована у 2015-му вулиця Андрія Фабра

У Дніпрі в рамках процесу деколонізації перейменували 141 топонім. Серед них вулиця Андрія Фабра, яка отримала таку назву в рамках декомунізації в листопаді 2015 року. Відсьогодні, ця центральна вулиця називається Лазаря Глоби.

Про це повідомили в ДніпроОВА.

Крім вулиці Андрія Фабра, у Дніпрі також отримали нові назви такі відомі локації:

  • парк Гагаріна – парк Студентський;
  • вулиця Короленка – вулиця Первозванівська;
  • Амур-Нижньодніпровський район – Нижньодніпровський район;
  • Амурський міст – Старий міст.

“Позбавилися від чужого. Всього, що має хоч натяк на вороже. Нові імена отримали ще понад 290 вулиць, провулків, проспектів, мостів, бульварів і парків області. Переважна більшість – у Дніпрі, Кривому Розі”, – зазначив Сергій Лисак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпропетровській області перейменували 29 липня майже 300 топонімів. 

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Новости Днепра про У Дніпрі нову назву отримала вже перейменована у 2015-му вулиця Андрія ФабраУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі нову назву отримала вже перейменована у 2015-му вулиця Андрія ФабраРусский

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