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  • У Дніпрі невідомий кинув коктейль Молотова в альтанку: на місце прибули рятувальники (ВІДЕО)

У Дніпрі невідомий кинув коктейль Молотова в альтанку: на місце прибули рятувальники (ВІДЕО)

Сьогодні 11:02
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У неділю, 23 липня, невідомий у Дніпрі кинув коктейль Молотова в альтанку. Почалася пожежа.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомий кинув коктейль Молотова в альтанку: на місце прибули рятувальники (ВІДЕО)

За інформацією від свідків, інцидент стався на вулиці Енергетична. 

На місце вже викликали співробітників ДСНС, яким доведеться приборкувати полум’я. 

Очевидці розповсюджують у мережі відео з місця подій. Деталі з’ясовуються. 

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Новости Днепра про У Дніпрі невідомий кинув коктейль Молотова в альтанку: на місце прибули рятувальники (ВІДЕО)Українська

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