У Дніпрі невідомий кинув коктейль Молотова в альтанку: на місце прибули рятувальники (ВІДЕО)

За інформацією від свідків, інцидент стався на вулиці Енергетична.
На місце вже викликали співробітників ДСНС, яким доведеться приборкувати полум’я.
Очевидці розповсюджують у мережі відео з місця подій. Деталі з’ясовуються.
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Анна Кравчук
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