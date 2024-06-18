У Дніпрі невідомий “гонщик” на синьому скутері врізається у проїжджі авто

Вулицями Дніпра катається хуліган на скутері.

Про нього розповів очевидець в одному з місцевих Telegram-каналів.

За попередною інформацією, 17 червня близько 7 години вечора водій автомобілю їхав по своїх справах та зупинився перед “зеброю”, аби пропустити перехожих. У цей момент хтось зненацька на великій швидкості врізається в авто.

Власник понівеченого транспорту вийшов з салону та побачив перед собою невідомого чоловіка на синьому скутері та з жовтим рюкзаком “Glovo”. Водій автомобіля запитав у винуватця ДТП документи.

Він сказав, що у нього немає ні водійських прав, ні паспорта, взагалі жодних посвідчень особи, – розповідає постраждалий.

Повідомляється, що хуліган поводився нахабно та виглядав наче напідпитку. Після недовгих переговорів, водій двоколісного надав свій номер телефону.

Окрім того, автор публікації зазначив, що він не перший, хто постраждав від дій цього невідомого.

За його словами, ще декілька автомобілей у Дніпрі ставали жертвами невідомого “гонщика” на синьому скутері.

Кореспонденти dnepr.info поцікавились у патрульної поліції про надходження повідомлень про чоловіка, однак виявилося, що наразі про цей випадок скарг не надходило.

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