Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі невідомий “гонщик” на синьому скутері врізається у проїжджі авто

Сьогодні 13:21
просмотров

Вулицями Дніпра катається хуліган на скутері.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомий

Про нього розповів очевидець в одному з місцевих Telegram-каналів.

За попередною інформацією, 17 червня близько 7 години вечора водій автомобілю їхав по своїх справах та зупинився перед “зеброю”, аби пропустити перехожих.  У цей момент хтось зненацька на великій швидкості врізається в авто.

Власник понівеченого транспорту вийшов з салону та побачив перед собою невідомого чоловіка на синьому скутері та з жовтим рюкзаком “Glovo”. Водій автомобіля запитав у винуватця ДТП документи.

Він сказав, що у нього немає ні водійських прав, ні паспорта, взагалі жодних посвідчень особи, – розповідає постраждалий.

Повідомляється, що хуліган поводився нахабно та виглядав наче напідпитку. Після недовгих переговорів, водій двоколісного надав свій номер телефону.

Окрім того, автор публікації зазначив, що він не перший, хто постраждав від дій цього невідомого. 

За його словами, ще декілька автомобілей у Дніпрі ставали жертвами невідомого “гонщика” на синьому скутері.

Кореспонденти dnepr.info поцікавились у патрульної поліції про надходження повідомлень про чоловіка, однак виявилося, що наразі про цей випадок скарг не надходило.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі невідомий Українська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У приватні руки хочуть продати найдорожчий державний протезний завод у Дніпрі: яка ціна
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:16
    У приватні руки хочуть продати найдорожчий державний протезний завод у Дніпрі: яка ціна

    Фонд держмайна виставив на продаж протезний завод у Дніпрі.

    На трасі до Дніпра фура влетіла в “Жигулі”: водія легковика затисло в авто
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:06
    На трасі до Дніпра фура влетіла в “Жигулі”: водія легковика затисло в авто

    Сьогодні, 18 червня, на трасі у Софіївському районі сталася серйозна…

    Дніпропетровщина — в трійці найбагатших на корисні копалини областей України
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:31
    Дніпропетровщина — в трійці найбагатших на корисні копалини областей України

    Дніпропетровщина — залізне серце України.

    Екологи б’ють на сполох через масову загибель сомів у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:03
    Екологи б’ють на сполох через масову загибель сомів у Дніпрі

    У Дніпрі зафіксували масову загибель сомів.

    Наверх