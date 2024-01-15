У Дніпрі невідомий чоловік краде номерні знаки з авто. Його помітили на проспекті Гагаріна – момент крадіжки зафільмував відеореєстратор.
На відео видно, що чоловік нахиляється біля авто та здирає номерний знак, після цього невідомий ще кілька разів потрапляє на камеру та зникає.
Ми звернулися за коментарем до поліції. Журналісту dnepr.info повідомили, що поки звернень щодо цього інциденту в правоохоронні органи не надходило.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у тролейбусі спалахнув вогонь (ВІДЕО).
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