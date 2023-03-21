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  • У Дніпрі невідомий біля під’їзду пограбував подружжя: коментар поліції

У Дніпрі невідомий біля під’їзду пограбував подружжя: коментар поліції

Сьогодні 14:49
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18 березня близько 22:00 біля під'їзду багатоповерхового будинку на вулиці Квітки Цісик невідомий чоловік пограбував подружню пару.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомий біля під'їзду пограбував подружжя: коментар поліції

За даними поліції, грабіжник прослідкував за подружжям до під’їзду, де відштовхнув жінку та силою відібрав у чоловіка сумку.

Правоохоронці відпрацювали камери відеоспостереження та розпочали пошуки нападника.

Пізніше поліцейські встановили особу грабіжника. Ним виявився 29-річний раніше судимий житель іншої області. Його затримали. Правоохоронці вилучили у зловмисника викрадене майно.

20 березня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 186 (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за злочин – до 10 років позбавлення волі.

Триває досудове розслідування.

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Новости Днепра про У Дніпрі невідомий біля під'їзду пограбував подружжя: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі невідомий біля під'їзду пограбував подружжя: коментар поліціїРусский

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