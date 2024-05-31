У Дніпрі невідомі викинули на смітник гору сухпайків

Про це пишуть у Telegram-каналах Дніпра та повідомляють, що строк придатності харчів ще не вийшов. Для підтвердження цього факту прикріпили фото, на яких видно купу нерозпакованого індивідуального харчування для військових, а на них – строк придатності до 20.09.2024.
Хто їх викинув – невідомо. У коментарях до публікації багато хто обурився таким вчинком невідомих, зазначаючи, що замість того, щоб викидати сухпаї у сміття, можна було б роздати їх безхатнім.
Хтось із коментуючих навіть, імовірно, збирався туди їхати забирати їх, однак згодом у коментарях до публікації повідомили, що сухпайки вже розібрали безхатні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі помітили чоловіка, який зірвав величезний букет квітів з міської клумби.
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