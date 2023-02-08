У Дніпрі невідомі трощать та обкрадають поштомати в під’їздах (ФОТО)

Про це повідомили дніпряни в телеграм-каналі “Хд Дніпро”.
Перший випадок стався в будинку за адресою Запорізьке шосе, 66. Як розповіли мешканці багатоповерхівки, хтось вночі розтрощив поштомат, який стояв в одному з під’їздів. Дніпряни зазначили, що крадій міг готуватися до злочину, бо перед цим замалював віконце, де встановлена камера відеоспостереження.
Невідомий розтрощив відразу чотири комірки поштомату. Скоріше за все, частина з них була пуста, тому крадієві довелося розгромити відразу декілька сховищ. Чи вдалося йому щось вкрасти – не уточнюється.
Другий випадок стався в іншому районі Дніпра за адресою Яскрава, 7 (раніше Тверська). Як повідомляють дніпряни, невідомий зламав одну із комірок.
Нагадаємо, раніше в Дніпрі затримали чоловіка, який обкрадав авто, припарковані біля будинків на проспекті Гагаріна.
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