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  • У Дніпрі невідомі порізали колеса на автомобілі волонтерів: коментар поліції

У Дніпрі невідомі порізали колеса на автомобілі волонтерів: коментар поліції

Сьогодні 15:17
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Сьогодні вночі, 17 листопада, у Дніпрі сталася кричуща подія.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомі порізали колеса на автомобілі волонтерів: коментар поліції

У провулку Фестивальному в дворі одного із будинків невідомі порізали колеса на автомобілі волонтерів.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що на цій автівці волонтери дуже часто їздили на передові позиції наших захисників, аби доправити їм допомогу.

Новости Днепра про У Дніпрі невідомі порізали колеса на автомобілі волонтерів: коментар поліції

Новости Днепра про У Дніпрі невідомі порізали колеса на автомобілі волонтерів: коментар поліції

Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що вказаний факт зафіксовано. Правоохоронці розшукують причетних до події осіб.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розбили двері тролейбуса №1.

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Новости Днепра про У Дніпрі невідомі порізали колеса на автомобілі волонтерів: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі невідомі порізали колеса на автомобілі волонтерів: коментар поліціїРусский

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