У Дніпрі невідомі порізали колеса на автомобілі волонтерів: коментар поліції

У провулку Фестивальному в дворі одного із будинків невідомі порізали колеса на автомобілі волонтерів.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що на цій автівці волонтери дуже часто їздили на передові позиції наших захисників, аби доправити їм допомогу.
Ми звернулися за коментарем щодо цієї події до поліції.
Журналісту dnepr.info повідомили, що вказаний факт зафіксовано. Правоохоронці розшукують причетних до події осіб.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі розбили двері тролейбуса №1.
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