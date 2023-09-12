У Дніпрі невідомі погрожували підірвати школи в Соборному та Чечелівському районах: що відомо

"Мінери" не заспокоюються...

У понеділок, 11 вересня, до правоохоронних органів надійшло повідомлення з погрозою підірвати школи в Соборному та Чечелівському районах міста.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці перевірили у цих районах школи та прилеглі до них території. Будь-яких підозрілих предметів не знайшли.

Інформація про замінування не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

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