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  • У Дніпрі невідомі погрожували підірвати школи в Соборному та Чечелівському районах: що відомо

У Дніпрі невідомі погрожували підірвати школи в Соборному та Чечелівському районах: що відомо

Сьогодні 08:35
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"Мінери" не заспокоюються...

Новости Днепра про У Дніпрі невідомі погрожували підірвати школи в Соборному та Чечелівському районах: що відомо

У понеділок, 11 вересня, до правоохоронних органів надійшло повідомлення з погрозою підірвати школи в Соборному та Чечелівському районах міста.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці перевірили у цих районах школи та прилеглі до них території. Будь-яких підозрілих предметів не знайшли.

Інформація про замінування не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

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Новости Днепра про У Дніпрі невідомі погрожували підірвати школи в Соборному та Чечелівському районах: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі невідомі погрожували підірвати школи в Соборному та Чечелівському районах: що відомоРусский

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