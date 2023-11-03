У Дніпрі невідомі погрожували підірвати будівлю господарського суду

У четвер, 2 листопада, до поліції надійшло повідомлення про замінування Дніпровського апеляційного господарського суду.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Співробітники вибухо-технічного відділу ГУ НП обстежили будівлю установи. Будь-яких вибухових та небезпечних пристроїв вони не знайшли, інформація про замінування не підтвердилась.
Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з будівлі господарського суду евакуйовували людей: що сталося.
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