У Дніпрі невідомі погрожували підірвати будівлю господарського суду

"Мінери" ніяк не заспокоються.

У четвер, 2 листопада, до поліції надійшло повідомлення про замінування Дніпровського апеляційного господарського суду.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Співробітники вибухо-технічного відділу ГУ НП обстежили будівлю установи. Будь-яких вибухових та небезпечних пристроїв вони не знайшли, інформація про замінування не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з будівлі господарського суду евакуйовували людей: що сталося.

Читайте також:

Українська

Автор: