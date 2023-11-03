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У Дніпрі невідомі погрожували підірвати будівлю господарського суду

Сьогодні 09:00
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"Мінери" ніяк не заспокоються.
Новости Днепра про У Дніпрі невідомі погрожували підірвати будівлю господарського суду

Фото умовне.

У четвер, 2 листопада, до поліції надійшло повідомлення про замінування Дніпровського апеляційного господарського суду.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Співробітники вибухо-технічного відділу ГУ НП обстежили будівлю установи. Будь-яких вибухових та небезпечних пристроїв вони не знайшли, інформація про замінування не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілі предмети, не чіпайте їх, а телефонуйте “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі з будівлі господарського суду евакуйовували людей: що сталося.

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