У Дніпрі невідомі намагалися вкрасти ялинку, яку містяни встановили у дворі свого будинку

Ялинку врятувало те, що вона була міцно прикручена тросом до іншого дерева.

Нещодавно ми писали, що мешканці будинку на вулиці Осінній встановили у своєму дворі ялинку. Дерево прикрасили кульками та мішурою – на радість малечі.

Але сьогодні стало відомо, що ялинку намагалися вкрасти невідомі.

Про це повідомила у Facebook містянка Інна Кузьменко.

Сьогодні вночі якісь СКОТИНЯКИ намагалися вкрасти з двору нашу ялиночку, нашу красуню, що встановлювали для діточок, тай прикрашали самі діточки з батьками. Покрали, потрощили більшу частину ялинкових прикрас, саму ялинку витягали й рвали, щоб вкрасти… Але ялиночка міцно прикручена тросом до дерева, то ж спроба не вдалася, – написала вона.

Жінка зазначила, що тепер мешканці будинку будуть приглядати за новорічним деревом.

Обломилося??? Мешканці дому попереджені, будуть приглядати..з’явитеся знову – залишитесь і без ялинки, і без ніг. Ялинка для діточок, а не для крадіїв! – написала містянка.

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