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У Дніпрі немає води на деяких вулицях (АДРЕСИ)

Сьогодні 20:30
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У зв'зку з відключенням електропостачанням в місті призупинено подачу води.

Новости Днепра про У Дніпрі немає води на деяких вулицях (АДРЕСИ)

Адреси:

▪️просп. Слобожанський, буд. 40-90;
▪️вул.Богдана Хмельницького, буд. 2-33;
▪️просп. Петра Калнишевського, буд. 1-72;
▪️вул.Батумська, буд. 8-64;
▪️вул. Байкальська, буд. 1, 10, 11;
▪️вул. Цвєти Цисик, буд. 1-36,
▪️вул. Ярко, буд. 1-41;
▪️вул. Дебальцевська, буд. 21, 23, 28, 29,
▪️вул. Осіння, буд. 7-13.
▪️вул. Кожем’яки, буд. 1, 3,5,7,9,11,17,19;
▪️просп. Слобожанский, буд. 63,65,67,69,71,73,77,79,81,83,83а, 85;
▪️вул. Дарницька, д.4, 7, 9, 11.

Водопостачання буде відновлено після подачі електроенергії.

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Новости Днепра про У Дніпрі немає води на деяких вулицях (АДРЕСИ)Українська Новости Днепра про У Дніпрі немає води на деяких вулицях (АДРЕСИ)Русский

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