У Дніпрі нейрохірурги видалили величезний уламок з мозку пацієнта (ВІДЕО)

У Дніпрі лікарі-нейрохірурги показали свій професіоналізм, вилучивши гігантський уламок із головного мозку пацієнта.
Лікар-нейрохірург Андрій опублікував відеозапис операції. Під час процедури використовували сучасні технології та інструменти, але без ювелірної майстерності медиків нічого б не вийшло.
Хірурги під час унікальної операції успішно видалили величезний уламок, що застряг у мозочку пацієнта.
Наразі пацієнт проходить реабілітацію.
Читайте також:
Автор:
У середу, 4 вересня, світло відключатимуть весь день.
Перші кінотеатри у Дніпрі з'явилися на початку минулого сторіччя. Після…
У Дніпрі продовжують видавати учнівські квитки, з якими можна отримати…
Селище Сухачівка у Дніпрі з одного боку виходить до річки,…