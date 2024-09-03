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  • У Дніпрі нейрохірурги видалили величезний уламок з мозку пацієнта (ВІДЕО)

У Дніпрі нейрохірурги видалили величезний уламок з мозку пацієнта (ВІДЕО)

Сьогодні 17:55
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У Дніпрі провели унікальну операцію.

Новости Днепра про У Дніпрі нейрохірурги видалили величезний уламок з мозку пацієнта (ВІДЕО)

У Дніпрі лікарі-нейрохірурги показали свій професіоналізм, вилучивши гігантський уламок із головного мозку пацієнта. 

Лікар-нейрохірург Андрій опублікував відеозапис операції. Під час процедури використовували сучасні технології та інструменти, але без ювелірної майстерності медиків нічого б не вийшло. 

Хірурги під час унікальної операції успішно видалили величезний уламок, що застряг у мозочку пацієнта.

Наразі пацієнт проходить реабілітацію. 

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Новости Днепра про У Дніпрі нейрохірурги видалили величезний уламок з мозку пацієнта (ВІДЕО)Українська

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