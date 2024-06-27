У Дніпрі небайдужі люди врятували раритетний дорожній знак

Раритетний дорожній знак знайшли на проспекті Мазепи.

До Технічного музею “Машини Часу” потрапив раритетний дорожній знак. Як повідомили в установі, місцевий житель Костянтин Пироженко написав листа на електрону пошту музею та розповів про забутий знак “Дати дорогу”.

У листі чоловік зазначив, що цей 40-річний знак завис над стихійним ринком в районі вулиці Київської та погрожував впасти на голови покупцям.

Оскільки дорожній знак давно перестав виконувати свої функції, ми звернулись до КП «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міської ради з проханням його демонтувати та передати до музею “Машини Часу”, – йдеться у повідомленні музею.

Музейники закликають дніпрян сповіщати про такі цікаві артефакти перед тим, як знищувати їх або викидати на смітник. Можливо якась непримітна з першого погляду річ може стати музейним експонатом.

Ваша інформація буде миттєво оброблена, можливо ви врятуєте важливий предмет для майбутнього покоління! Нагадую, що буквально два тижні тому був підібраний унікальний макет автомобіля у масштабі 1:5 біля сміттєвого бака, його походження ще з’ясовується, – зазначили в музеї.

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