У Дніпрі небайдужі люди врятували раритетний дорожній знак

До Технічного музею “Машини Часу” потрапив раритетний дорожній знак. Як повідомили в установі, місцевий житель Костянтин Пироженко написав листа на електрону пошту музею та розповів про забутий знак “Дати дорогу”.
У листі чоловік зазначив, що цей 40-річний знак завис над стихійним ринком в районі вулиці Київської та погрожував впасти на голови покупцям.
Оскільки дорожній знак давно перестав виконувати свої функції, ми звернулись до КП «Транспортна інфраструктура міста» Дніпровської міської ради з проханням його демонтувати та передати до музею “Машини Часу”, – йдеться у повідомленні музею.
Ваша інформація буде миттєво оброблена, можливо ви врятуєте важливий предмет для майбутнього покоління! Нагадую, що буквально два тижні тому був підібраний унікальний макет автомобіля у масштабі 1:5 біля сміттєвого бака, його походження ще з’ясовується, – зазначили в музеї.
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