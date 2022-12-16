У Дніпрі не працюють більшість світлофорів

Важлива інформація!

У Дніпрі через відсутність живлення відключені більшість світлофорних об’єктів. Щоб уникнути аварійних ситуацій, на деякі перехрестя вийдуть регулювальники патрульної поліції.

Крім того, водіїв закликають дотримуватися сигналів регулювальника, а у випадках його відсутності – знаків пріоритетності, які розташовані безпосередньо на перехресті. Також у цей час важливо знизити швидкість при під’їзді до перехрестя та дотримуватися правил рядності та знаків напрямку руху по полосам.

Будь ласка, будьте уважні, адже від цього залежить ваше здоров’я та життя.

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