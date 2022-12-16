Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі не працюють більшість світлофорів

Сьогодні 12:08
просмотров

Важлива інформація!

Новости Днепра про У Дніпрі не працюють більшість світлофорів

У Дніпрі через відсутність живлення відключені більшість світлофорних об’єктів. Щоб уникнути аварійних ситуацій, на деякі перехрестя вийдуть регулювальники патрульної поліції.

Крім того, водіїв закликають дотримуватися сигналів регулювальника, а у випадках його відсутності – знаків пріоритетності, які розташовані безпосередньо на перехресті. Також у цей час важливо знизити швидкість при під’їзді до перехрестя та дотримуватися правил рядності та знаків напрямку руху по полосам.

Будь ласка, будьте уважні, адже від цього залежить ваше здоров’я та життя.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі не працюють більшість світлофорівУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Кривому Розі зруйновано під’їзд: кількість постраждалих зросла, під завалами – люди
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:26
    У Кривому Розі зруйновано під’їзд: кількість постраждалих зросла, під завалами – люди

    Сьогодні від ранку російські окупанти тероризують Україну.

    Ракетний удар по Кривому Рогу: 2 людей загинуло, серед поранених – діти
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:21
    Ракетний удар по Кривому Рогу: 2 людей загинуло, серед поранених – діти

    Сьогодні росіяни знову атакували Україну ракетами.

    У Кривому Розі влучання в житловий будинок: під завалами люди
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:15
    У Кривому Розі влучання в житловий будинок: під завалами люди

    По Кривому Рогу вдарили ракетами.

    Вибухи поблизу Кам’янського: мер міста прокоментував ситуацію
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:46
    Вибухи поблизу Кам’янського: мер міста прокоментував ситуацію

    На Дніпропетровщині чули вибухи.

    Наверх