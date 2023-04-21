У Дніпрі не буде води: кому варто зробити запаси

Всю інформацію про відключення світла приватною енергетичною компанією ЦЕК можна знайти у телеграм каналі підприємства – https://t.me/cek_info.
Станом на 6 ранку комунальники працюють над ліквідацією пошкодження на водопроводі по вул. Слави, 73. Припинено водопостачання на вул. Слави, 63-99.
Водопостачання відновлять одразу після закінчення робіт.
Наразі всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Вони повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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