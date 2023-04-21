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У Дніпрі не буде води: кому варто зробити запаси

Сьогодні 08:00
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У зв'язку з проведенням ремонтних робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК, з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії на вул. Центральна, 7, що у селищі Партизанське.

Новости Днепра про У Дніпрі не буде води: кому варто зробити запаси

Всю інформацію про відключення світла приватною енергетичною компанією ЦЕК можна знайти у телеграм каналі підприємства – https://t.me/cek_info.

Станом на 6 ранку комунальники працюють над ліквідацією пошкодження на водопроводі по вул. Слави, 73. Припинено водопостачання на вул. Слави, 63-99. 

Водопостачання відновлять одразу після закінчення робіт.

Наразі всі підвищувальні насосні станції та насосно-фільтрувальні станції працюють у звичному режимі. Вони повністю забезпечують подачу води у будинки дніпрян.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:  

  • (056) 732-12-12  
  • (095) 732-12-12  
  • (096) 732-12-12  
  • (073) 732-12-12

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