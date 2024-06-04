У Дніпрі нашестя змій: причина та чи небезпечні вони

У Дніпрі останнім часом все частіше помічають змій.

За словами доцента кафедри загальної біології і водних біоресурсів ДНУ ім. О. Гончара Віктора Гассо, змії активізувалися у місті через суттєве потепління. Їх зустрічають на Монастирському острові, Набережній та інших місцях, які знаходяться біля води. Найчастіше мешканці можуть побачити два види плазунів: водяного вужа та степову гадюку.

“Різко потеплішало, змії вийшли з зимівлі. Те, що можна бачити на Дніпрі, на березі зараз, то це великі змії без жовтих плям — водяні вужі. Зараз у них спарювання, їх багато, вони активні”, — розповів Віктор Гассо, повідомляє “Суспільне”.

Він додав, що водяні вужі не кусаються і боятися їх не варто. А от укус степової гадюки, яка живе у лісовій смузі на лівобережжі Дніпропетровщини, небезпечний для людини.

Віктор Гассо каже, що першими гадюки не нападають, проте можуть захищатись. Якщо ви побачили таку змію, не чіпайте її і будьте на безпечній відстані — 50 метрів і більше. Викличте рятувальників, які віднесуть плазуна у безпечне місце.

Науковець також зазначив, що степова гадюка занесена до Червоної книги України, тому вбивати її не варто.

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