У Дніпрі намагалися почати незаконне будівництво під прикриттям “прильоту” ракети

На жаль, є люди, які не цураються нічого та заробляють навіть на війні.

Так, у Дніпрі вирішили влаштувати незаконне будівництво, прикриваючись “прильотом” ракети.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Історія така, що багато років тут були руїни, тобто на цьому місці за адресою вул. Троїцька, 13 була цілком зруйнована конструкція. Є у нашому місті такі “славнозвісні” брати Каснери, які придбали ці руїни. 22 вересня цього року вони через Бабушкінський районний суд зробили таку ухвалу, що нібито тут була нормальна будівля, а внаслідок «прильоту» ракети на її місці утворилася руїна. Цим документом вони змусили поліцію прийняти заяву щодо порушення кримінальної справи, ніби у це місце влучила ракета. Прикриваючись цими документами та не маючи жодних дозволів, вони почали тут незаконне будівництво. При цьому вони активно погрожують, що викликатимуть телеканали і розповідатимуть, що міська рада не дає людям можливості відбудовувати зруйновану будівлю після ракетного удару. Нині ж ми проводимо демонтаж будівельних матеріалів, які складалися на міській території. А коли буде ухвалено відповідне рішення, ми демонтуємо й незаконну споруду, яку вони не встигли ще звести, – зазначив начальник інспекції з питань благоустрою ДМР Руслан Мороз.