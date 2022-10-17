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  • У Дніпрі намагалися почати незаконне будівництво під прикриттям “прильоту” ракети

У Дніпрі намагалися почати незаконне будівництво під прикриттям “прильоту” ракети

Сьогодні 16:53
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На жаль, є люди, які не цураються нічого та заробляють навіть на війні.

Новости Днепра про У Дніпрі намагалися почати незаконне будівництво під прикриттям

Так, у Дніпрі вирішили влаштувати незаконне будівництво, прикриваючись “прильотом” ракети.

Про це повідомляє пресслужба Дніпровської міської ради.

Історія така, що багато років тут були руїни, тобто на цьому місці за адресою вул. Троїцька, 13 була цілком зруйнована конструкція. Є у нашому місті такі “славнозвісні” брати Каснери, які придбали ці руїни. 22 вересня цього року вони через Бабушкінський районний суд зробили таку ухвалу, що нібито тут була нормальна будівля, а внаслідок «прильоту» ракети на її місці утворилася руїна. Цим документом вони змусили поліцію прийняти заяву щодо порушення кримінальної справи, ніби у це місце влучила ракета. Прикриваючись цими документами та не маючи жодних дозволів, вони почали тут незаконне будівництво. При цьому вони активно погрожують, що викликатимуть телеканали і розповідатимуть, що міська рада не дає людям можливості відбудовувати зруйновану будівлю після ракетного удару. Нині ж ми проводимо демонтаж будівельних матеріалів, які складалися на міській території. А коли буде ухвалено відповідне рішення, ми демонтуємо й незаконну споруду, яку вони не встигли ще звести, – зазначив начальник інспекції з питань благоустрою ДМР Руслан Мороз.

Новости Днепра про У Дніпрі намагалися почати незаконне будівництво під прикриттям

Новости Днепра про У Дніпрі намагалися почати незаконне будівництво під прикриттям

Новости Днепра про У Дніпрі намагалися почати незаконне будівництво під прикриттям

Крім того, зазначається, що ця ділянка є історичним меморіалом.

Будь-яке будівництво тут потребує спеціального дозволу, якого не мають забудовники. У нас є зафіксована інформація, що на цій ділянці ще в червні цього року були просто руїни, а не забудова, як стверджують. Загалом, нинішнє незаконне будівництво відбувається без отриманого дозволу на земельну ділянку, тобто це – самовільне захоплення території, – додала заступниця директора з правових питань КП «Управління контролю за благоустроєм міста» міськради Дніпра Анастасія Городенко.

Новости Днепра про У Дніпрі намагалися почати незаконне будівництво під прикриттям

Новости Днепра про У Дніпрі намагалися почати незаконне будівництво під прикриттям

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Новости Днепра про У Дніпрі намагалися почати незаконне будівництво під прикриттям Українська

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