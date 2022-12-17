Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі найскладніша ситуація з енергетикою: коли стане легше

Сьогодні 18:55
просмотров

Дніпропетровщина сильно постраждала від ударів 16 грудня по енергосистемі.

Новости Днепра про У Дніпрі найскладніша ситуація з енергетикою: коли стане легше

Як зазначив в ефірі “Єдиного телемарафону” голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус, у Дніпрі та області чи ненайскладніша ситуація з світлом після вчорашньої атаки.
 
Росіяни вчора пошкодили об’єкти енерго-інфраструктури в Дніпрі, Нікопольському та Криворізькому районах.
 
Були великі проблеми у Центрі та на Сході України. В принципі за день і ніч більшу частину вдалося відновити і подати електроенергію до більшої кількості споживачів. Наразі найскладніша ситуація в Дніпрі та області. Тому що там найбільше об’єктів зазнали пошкоджень внаслідок ударів, – сказав Андрій Герус.
 
Наразі дефіцит потужностей складає 400 тисяч мВт, тому відключення електроенергії будуть довшими.
 
Ситуація стабілізується не раніше 20 грудня, за ці дні енергетики повинні відновити більше пошкоджених об’єктів, тому дефіцит зменшиться та відключення стануть коротшими. Проте про перехід до планових вимкнень поки що не говорять.
 
Майже у всьому Дніпрі зараз немає опалення, значна частина міста залишається без водопостачання та світла.
 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі найскладніша ситуація з енергетикою: коли стане легшеУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Блекаут в Дніпрі: з’явився бот, який допоможе знайти найближчий “пункт незламності”
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:08
    Блекаут в Дніпрі: з’явився бот, який допоможе знайти найближчий “пункт незламності”

    За словами енергетиків цього разу ситуація зі світлом в Дніпрі…

    Альтернатива санчатам: як виглядає найбюджетніший засіб для зимових «покатушок» за 159 грн
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:07
    Альтернатива санчатам: як виглядає найбюджетніший засіб для зимових «покатушок» за 159 грн

    Незважаючи на те, що за вікном поки що плюсова температура,…

    Моторошна трагедія у Дніпрі: чоловік вбив свою дружину та вистрибнув із вікна
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:29
    Моторошна трагедія у Дніпрі: чоловік вбив свою дружину та вистрибнув із вікна

    У Дніпрі чоловік вбив свою дружину.

    Мешканці Дніпра штурмують супермаркети АТБ (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:52
    Мешканці Дніпра штурмують супермаркети АТБ (ФОТО)

    У Дніпрі збираються довжелезні черги біля магазинів.

    Наверх