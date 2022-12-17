У Дніпрі найскладніша ситуація з енергетикою: коли стане легше

Дніпропетровщина сильно постраждала від ударів 16 грудня по енергосистемі.

Як зазначив в ефірі “Єдиного телемарафону” голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики Андрій Герус, у Дніпрі та області чи ненайскладніша ситуація з світлом після вчорашньої атаки.

Росіяни вчора пошкодили об’єкти енерго-інфраструктури в Дніпрі, Нікопольському та Криворізькому районах.

Були великі проблеми у Центрі та на Сході України. В принципі за день і ніч більшу частину вдалося відновити і подати електроенергію до більшої кількості споживачів. Наразі найскладніша ситуація в Дніпрі та області. Тому що там найбільше об’єктів зазнали пошкоджень внаслідок ударів, – сказав Андрій Герус.

Наразі дефіцит потужностей складає 400 тисяч мВт, тому відключення електроенергії будуть довшими.

Ситуація стабілізується не раніше 20 грудня, за ці дні енергетики повинні відновити більше пошкоджених об’єктів, тому дефіцит зменшиться та відключення стануть коротшими. Проте про перехід до планових вимкнень поки що не говорять.

Майже у всьому Дніпрі зараз немає опалення, значна частина міста залишається без водопостачання та світла.

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