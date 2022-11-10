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У Дніпрі нагадали, що робити, якщо ви побачили ворожий дрон

Сьогодні 17:23
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Росіяни продовжують тероризувати Україну.

Новости Днепра про У Дніпрі нагадали, що робити, якщо ви побачили ворожий дрон

Через те, що ракет у ворога стає менше, він атакує наші міста і села дронами-камікадзе. Тому Микола Лукашук, голова Дніпропетровської обласної ради, нагадав, що робити, якщо ви бачите ворожий БПЛА або чуєте звук мопеда у повітрі.

В Україні діє мобільний застосунок «єППО», завдяки якому ви можете зафіксувати рух ворожих дронів чи ракет і ця інформація надійде нашим військовим. Встановіть додаток на телефон, пройдіть авторизацію за допомогою «Дії» і якщо станете свідком польоту рашистських БПЛА, ракет, літаків – насамперед надайте дані через «єППО», – пише Микола Лукашук.

Завантажити додаток можна за посиланням:

Новости Днепра про У Дніпрі нагадали, що робити, якщо ви побачили ворожий дрон

Якщо у вас виникли проблеми із застосунком – тоді дзвоніть в поліцію чи в ДСНС.

Не намагайтеся збити дрон самотужки чимось важким, що опиниться під рукою. Ну і, звісно ж, не викладайте фото/відео польоту в соцмережі. Кожен з нас може бути корисним і зробити свій внесок у Перемогу України. Разом ми – сила, – зазначив голова Дніпропетровської обласної ради.

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