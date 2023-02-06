У Дніпрі над рікою завис величезний червоний Місяць

Сьогодні мешканці Дніпра можуть стати свідками незвичайного видовища - над рікою завис величезний червоний Місяць.

Ми вирішили сфотографувати для вас це явище. Виглядає дуже таємничо.

Місячне сяйво освітлює вулиці міста так, що не потрібні навіть і ліхтарики.

Зазначимо, учора, 5 лютого, Місяць знаходився у повні. З 6 до 19 лютого Місяць почне спадати. У цей час небесне тіло починає поступово зменшуватися і стає схожим за формою на літеру С. Цикл Місяця, що спадає, пов’язаний із перевіркою власних ресурсів і навколишнього простору. Якщо ви давно планували розібратися з гардеробом або позбутися непотрібних паперів, зараз для цього саме час. Корисно зайнятися самоаналізом: структурувати думки, звернути увагу на почуття та подумати про майбутнє. Крім того, дні Місяця, що спадає, вважають найбільш вдалими, щоб сісти на дієту і позбутися шкідливих звичок.

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