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У Дніпрі над рікою завис величезний червоний Місяць

Сьогодні 18:18
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Сьогодні мешканці Дніпра можуть стати свідками незвичайного видовища - над рікою завис величезний червоний Місяць.

Новости Днепра про У Дніпрі над рікою завис величезний червоний Місяць

Ми вирішили сфотографувати для вас це явище. Виглядає дуже таємничо.

Новости Днепра про У Дніпрі над рікою завис величезний червоний Місяць

Місячне сяйво освітлює вулиці міста так, що не потрібні навіть і ліхтарики.

Новости Днепра про У Дніпрі над рікою завис величезний червоний Місяць

Новости Днепра про У Дніпрі над рікою завис величезний червоний Місяць

Зазначимо, учора, 5 лютого, Місяць знаходився у повні. З 6 до 19 лютого Місяць почне спадати. У цей час небесне тіло починає поступово зменшуватися і стає схожим за формою на літеру С. Цикл Місяця, що спадає, пов’язаний із перевіркою власних ресурсів і навколишнього простору. Якщо ви давно планували розібратися з гардеробом або позбутися непотрібних паперів, зараз для цього саме час. Корисно зайнятися самоаналізом: структурувати думки, звернути увагу на почуття та подумати про майбутнє. Крім того, дні Місяця, що спадає, вважають найбільш вдалими, щоб сісти на дієту і позбутися шкідливих звичок.

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