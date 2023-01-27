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У Дніпрі набралося майже півтора мільярда гривень боргів за опалення

Сьогодні 09:31
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Дніпряни винні майже півтора мільярда гривень за опалення.

Новости Днепра про У Дніпрі набралося майже півтора мільярда гривень боргів за опалення

Такі космічні цифри озвучив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко. 

За його словами, точна сума складає 1 мільярд 439 мільйонів 892 тисячі гривень. Він зазначив, що за опалення платить тільки 30% населення. Інші 70% напевно вважають, що через війну ці борги якось спишуться чи станеться щось подібне, – написав він у своєму Facebook.

За словами Лисенка, якщо борг буде збільшуватися, то є ймовірність, що міські котельні відключать від газу, так як комунальні підприємства не взмозі платити за нього. 

Відключатимуть котельні не КП, а організації, що поставляють їм газ. На сьогоднішній день сума заборгованості перед ними становить 1 мільярд 215 мільйонів 380 тисяч. Простими словами із боргу населення 1.4 млрд – борг за газ становить 1.2 млрд, – уточнив Лисенко.

Тому він закликає містян оплачувати свої рахунки. 

Нині всім дуже важко. Але тим не менш, закликаю жителів міста, активно починати робити оплату за тепло, що постачається, – зазначив Михайло Лисенко.

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Новости Днепра про У Дніпрі набралося майже півтора мільярда гривень боргів за опаленняУкраїнська

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