У Дніпрі набралося майже півтора мільярда гривень боргів за опалення

Дніпряни винні майже півтора мільярда гривень за опалення.

Такі космічні цифри озвучив заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко.

За його словами, точна сума складає 1 мільярд 439 мільйонів 892 тисячі гривень. Він зазначив, що за опалення платить тільки 30% населення. Інші 70% напевно вважають, що через війну ці борги якось спишуться чи станеться щось подібне, – написав він у своєму Facebook.

За словами Лисенка, якщо борг буде збільшуватися, то є ймовірність, що міські котельні відключать від газу, так як комунальні підприємства не взмозі платити за нього.

Відключатимуть котельні не КП, а організації, що поставляють їм газ. На сьогоднішній день сума заборгованості перед ними становить 1 мільярд 215 мільйонів 380 тисяч. Простими словами із боргу населення 1.4 млрд – борг за газ становить 1.2 млрд, – уточнив Лисенко.

Тому він закликає містян оплачувати свої рахунки.

Нині всім дуже важко. Але тим не менш, закликаю жителів міста, активно починати робити оплату за тепло, що постачається, – зазначив Михайло Лисенко.

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