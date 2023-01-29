У Дніпрі на зупинці загорілася маршрутка (ВІДЕО)

У неділю 29 січня, у Дніпрі загорівся автобус.

Це сталося поблизу житлового масиву Сонячний. Про це повідомили дніпряни в соцмережах.

На Сонячному загорівся 35 автобус, – йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео видно дим та невелике займання в салоні маршрутки. Усіх пасажирів евакуювали, а водій намагається власними силами загасити пожежу.

Що стало причиною займання – достеменно невідомо. Попередньо, це могло статися через несправність автобусу.

Нагадаємо, раніше ми публікували графік роботи громадського транспорту на 29 січня.

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