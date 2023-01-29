Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на зупинці загорілася маршрутка (ВІДЕО)

Сьогодні 09:46
просмотров

У неділю 29 січня, у Дніпрі загорівся автобус.

Новости Днепра про У Дніпрі на зупинці загорілася маршрутка (ВІДЕО)

Це сталося поблизу житлового масиву Сонячний. Про це повідомили дніпряни в соцмережах.

На Сонячному загорівся 35 автобус, – йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео видно дим та невелике займання в салоні маршрутки. Усіх пасажирів евакуювали, а водій намагається власними силами загасити пожежу.

Що стало причиною займання – достеменно невідомо. Попередньо, це могло статися через несправність автобусу.

Нагадаємо, раніше ми публікували графік роботи громадського транспорту на 29 січня.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на зупинці загорілася маршрутка (ВІДЕО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі на зупинці загорілася маршрутка (ВІДЕО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Знайшли пасовище: вулицями одного із районів Дніпра гуляють коні (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:27
    Знайшли пасовище: вулицями одного із районів Дніпра гуляють коні (ВІДЕО)

    У неділю 29 січня, на вулицях Дніпра помітили двох коней.

    У Дніпрі 29 січня вимикатимуть світло: актуальні графіки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 09:04
    У Дніпрі 29 січня вимикатимуть світло: актуальні графіки

    У Дніпрі в неділю 29 січня вимикатимуть світло.

    Як працюватиме громадський транспорт у Дніпрі 29 січня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 08:11
    Як працюватиме громадський транспорт у Дніпрі 29 січня

    У Дніпрі змінився графік роботи тролейбусів та трамваїв на вихідних.

    У Дніпрі з’явилося нове графіті, присвячене трагедії, що сталася 14 січня
    Новини Дніпра
    Вчора 19:57
    У Дніпрі з’явилося нове графіті, присвячене трагедії, що сталася 14 січня

    У Дніпрі з'явилося нове потужне графіті, присвячене трагедії, яка сталася…

    Наверх