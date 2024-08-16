У Дніпрі на зупинці помітили Леніна, який “чекав” маршрутку (ФОТО)

Статую Леніна помітили в Дніпрі на ж/м Тополя. У мережі виклали фото з “комуністичним вождем”, який нібито стояв та чекав маршрутку.
Просто Ленін чекає на свою маршрутку на Тополі, – повідомили очевидці.
Коли саме було відзняте фото не уточнюється. Залишається загадкою і те, навіщо комусь знадобилося приносити статую Леніна у повний ріст на зупинку громадського транспорту.
Зауважимо, що власників скульптури могли б притягнути до адміністративної відповідальності за комуністичну пропаганду. Втім, якщо Леніна використовували, як музейний експонат чи в процесі наукової діяльності, то питань би до його господарів не було.
Заборона не поширюється на випадки використання символіки:
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