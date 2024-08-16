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У Дніпрі на зупинці помітили Леніна, який “чекав” маршрутку (ФОТО)

Сьогодні 20:02
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"Вождя пролетаріату" помітили в Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі на зупинці помітили Леніна, який

Статую Леніна помітили в Дніпрі на ж/м Тополя. У мережі виклали фото з “комуністичним вождем”, який нібито стояв та чекав маршрутку.

Просто Ленін чекає на свою маршрутку на Тополі, – повідомили очевидці. 

Коли саме було відзняте фото не уточнюється. Залишається загадкою і те, навіщо комусь знадобилося приносити статую Леніна у повний ріст на зупинку громадського транспорту. 

Зауважимо, що власників скульптури могли б притягнути до адміністративної відповідальності за комуністичну пропаганду. Втім, якщо Леніна використовували, як музейний експонат чи в процесі наукової діяльності, то питань би до його господарів не було.

Заборона не поширюється на випадки використання символіки:

  • на документах, прийнятих чи виданих до 1991 року;
  • в експозиціях музеїв, тематичних виставках, Музейному фонді України, а також бібліотечних фондах на різних носіях інформації;
  • у творах мистецтва, створених до набрання чинності цим Законом;
  • у процесі наукової діяльності;
  • на оригіналах бойових знамен;
  • на нагородах та інших відзнаках, якими нагороджувались особи до 1991 року та протягом 1991—2015 років у зв’язку з річницями подій періоду
  • Другої світової війни;
  • на намогильних спорудах;
  • під час викладення або реконструкції історичних подій;
  • у приватних колекціях;
  • як об’єктів антикварної торгівлі;

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