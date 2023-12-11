У Дніпрі на ж/м Тополя на вулиці раптово померла жінка: коментар поліції

Причину смерті будуть встановлювати судмедексперти.

У неділю, 10 грудня, у Дніпрі на житловому масиві Тополя на вулиці раптово померла жінка.

Містяни викликали на місце медиків та правоохоронців.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Журналісту dnepr.info повідомили, що правоохоронці оглянули померлу, на тілі слідів насильницької смерті не виявлено. Усі обставини будуть з’ясовувати слідчі.

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