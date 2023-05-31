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У Дніпрі на ж/м Тополя-2 загорівся Opel: подробиці від ДСНС

Сьогодні 14:42
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Сьогодні, 31 травня, на житловому масиві Тополя-2 загорівся автомобіль.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя-2 загорівся Opel: подробиці від ДСНС

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 12:40.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Там вони встановили, що на тимчасовій зупинці горить автомобіль Opel.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя-2 загорівся Opel: подробиці від ДСНС

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя-2 загорівся Opel: подробиці від ДСНС

Займання локалізували о 12:48 та ліквідували о 12:52. Вогонь встиг пошкодити моторний відсік транспортного засобу на загальній площі 2 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Сердюкова горіла лазня (ФОТО). 

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Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Тополя-2 загорівся Opel: подробиці від ДСНСУкраїнська

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