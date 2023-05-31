У Дніпрі на ж/м Тополя-2 загорівся Opel: подробиці від ДСНС

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 12:40.
Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Там вони встановили, що на тимчасовій зупинці горить автомобіль Opel.
Займання локалізували о 12:48 та ліквідували о 12:52. Вогонь встиг пошкодити моторний відсік транспортного засобу на загальній площі 2 кв. м.
На щастя, ніхто не постраждав.
До місця виклику залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Сердюкова горіла лазня (ФОТО).
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