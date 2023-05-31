У Дніпрі на ж/м Тополя-2 загорівся Opel: подробиці від ДСНС

Сьогодні, 31 травня, на житловому масиві Тополя-2 загорівся автомобіль.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Дніпропетровській області. Виклик на лінію “101” надійшов о 12:40.

Рятувальники оперативно виїхали на місце події. Там вони встановили, що на тимчасовій зупинці горить автомобіль Opel.

Займання локалізували о 12:48 та ліквідували о 12:52. Вогонь встиг пошкодити моторний відсік транспортного засобу на загальній площі 2 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До місця виклику залучили 7 чоловік особового складу та 1 одиницю пожежно-рятувальної техніки.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі на Сердюкова горіла лазня (ФОТО).

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