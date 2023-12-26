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У Дніпрі на ж/м Сокіл-2 маршрутка та легковик не поділили дорогу

Сьогодні 16:25
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Попередньо, ніхто не постраждав.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Сокіл-2 маршрутка та легковик не поділили дорогу

Сьогодні, 26 грудня, у Дніпрі на житловому масиві Сокіл-2 сталася аварія – там зіткнулися легковик та маршрутка №157А.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

За попередньою інформацією, ніхто не постраждав. Зараз на місці працюють патрульні. Рух на цій ділянці не ускладнено. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпровському районі сталася масштабна аварія за участі 6 авто. Також ми повідомляли, що на Дніпропетровщині зіткнулися «КАМАЗ» та Daewoo Lanos: водій легковика опинився у пастці.

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Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Сокіл-2 маршрутка та легковик не поділили дорогуУкраїнська

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