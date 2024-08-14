У Дніпрі на ж/м Придніпровськ розпочали благоустрій скверу: що планують зробити

У Придніпровську приведуть до ладу сквер.

У Дніпрі розпочали роботи по благоустрою скверу по вул. 20-річчя Перемоги 49, 49а. Про це повідомила Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради.

Для жителів 21 кварталу ж/м Придніпровський це одна із популярних зон відпочинку з великою кількістю дитячих майданчиків та інших активностей для дорослих.

Втім, нині сквер досить занедбаний, але скоро це має змінитися. Принаймні так обіцяють у місцевій адміністрації.

Для більш комфортного перебування у сквері будуть проведені наступні роботи:

Облаштування пішохідних доріжок;

Благоустрій зони біля дитячих майданчиків;

Облаштування клумби;

Встановлення нових лавочок для відпочинку;

Встановлення урн для сміття біля лавочок;

Облаштування вздовж пішохідних доріжок та лавочок нового освітлення;

Встановлення огорожі.

Візуалізацій того, як це буде немає, але про перебіг робіт обіцяли сповіщати додатково.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі планують реконструювати сквер, який майже не змінювався з радянських часів.

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