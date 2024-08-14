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  • У Дніпрі на ж/м Придніпровськ розпочали благоустрій скверу: що планують зробити

У Дніпрі на ж/м Придніпровськ розпочали благоустрій скверу: що планують зробити

Сьогодні 11:25
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У Придніпровську приведуть до ладу сквер.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Придніпровськ розпочали благоустрій скверу: що планують зробити

У Дніпрі розпочали роботи по благоустрою скверу по вул. 20-річчя Перемоги 49, 49а. Про це повідомила Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради.

Для жителів 21 кварталу ж/м Придніпровський це одна із популярних зон відпочинку з великою кількістю дитячих майданчиків та інших активностей для дорослих.

Втім, нині сквер досить занедбаний, але скоро це має змінитися. Принаймні так обіцяють у місцевій адміністрації. 

Для більш комфортного перебування у сквері будуть проведені наступні роботи:

  • Облаштування пішохідних доріжок;
  • Благоустрій зони біля дитячих майданчиків;
  • Облаштування клумби;
  • Встановлення нових лавочок для відпочинку;
  • Встановлення урн для сміття біля лавочок;
  • Облаштування вздовж пішохідних доріжок та лавочок нового освітлення;
  • Встановлення огорожі.

Візуалізацій того, як це буде немає, але про перебіг робіт обіцяли сповіщати додатково. 

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі планують реконструювати сквер, який майже не змінювався з радянських часів.

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Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Придніпровськ розпочали благоустрій скверу: що планують зробитиУкраїнська

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