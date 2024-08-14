У Дніпрі на ж/м Придніпровськ розпочали благоустрій скверу: що планують зробити

У Дніпрі розпочали роботи по благоустрою скверу по вул. 20-річчя Перемоги 49, 49а. Про це повідомила Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради.
Для жителів 21 кварталу ж/м Придніпровський це одна із популярних зон відпочинку з великою кількістю дитячих майданчиків та інших активностей для дорослих.
Втім, нині сквер досить занедбаний, але скоро це має змінитися. Принаймні так обіцяють у місцевій адміністрації.
Для більш комфортного перебування у сквері будуть проведені наступні роботи:
Візуалізацій того, як це буде немає, але про перебіг робіт обіцяли сповіщати додатково.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Дніпрі планують реконструювати сквер, який майже не змінювався з радянських часів.
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