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У Дніпрі на ж/м Покровський клумби замість квітів засадили помідорами

Сьогодні 20:09
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У Дніпрі почали замість квітів садити помідори.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Покровський клумби замість квітів засадили помідорами

На ж/м Покровський у дворі багатоповерхівки висадили помідори. Томати, які посадили на клумбі замість квітів скоро достигнуть. Цим досягненням поділилися місцеві жителі в Facebook.

Коли не має садибної ділянки, а помідорів хочеться, вихід є – висадити біля дому, – зазначають жителі Дніпра. 

На фото видно, що разом з помідором посадили ще якусь городину. Як будуть ділити між собою урожай місцеві жителі не розповіли.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в парку Глоби несподівано розквітла овочева культура.

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Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Покровський клумби замість квітів засадили помідорамиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Покровський клумби замість квітів засадили помідорамиРусский

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