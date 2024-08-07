У Дніпрі на ж/м Покровський клумби замість квітів засадили помідорами

На ж/м Покровський у дворі багатоповерхівки висадили помідори. Томати, які посадили на клумбі замість квітів скоро достигнуть. Цим досягненням поділилися місцеві жителі в Facebook.
Коли не має садибної ділянки, а помідорів хочеться, вихід є – висадити біля дому, – зазначають жителі Дніпра.
На фото видно, що разом з помідором посадили ще якусь городину. Як будуть ділити між собою урожай місцеві жителі не розповіли.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в парку Глоби несподівано розквітла овочева культура.
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