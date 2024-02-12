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У Дніпрі на ж/м Перемога помітили маленького котика-“леопарда”

Сьогодні 21:24
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У Дніпрі загубився породистий котик.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Перемога помітили маленького котика-

На Перемозі-6, а саме в районі Фантазії знайшли бенгальського котика. 

Маленького “леопарда” помітили ввечері, коли котик бігав коло багатоповерхівок та шукав чим поживитися. Знайшла чотирилапого Irina Boyko Babayka. 

Знайдено бенгала. Шукаємо лише дійсних власників! – написала жінка у Facebook-спільноті з пошуку тварин. 

Бенгали – це елітна дорога порода, тому навряд котика викинули на вулицю попередні власники. До того ж тварина виглядає доглянутою, тож містяни припускають, що до цього пухнастик жив у когось вдома. 

Наразі пані Ірина взяла бідолашного до себе додому, аби попіклуватися про нього, поки не знайдуться справжні власники. 

Деталі ТУТ.

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