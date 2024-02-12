У Дніпрі на ж/м Перемога помітили маленького котика-“леопарда”

У Дніпрі загубився породистий котик.

На Перемозі-6, а саме в районі Фантазії знайшли бенгальського котика.

Маленького “леопарда” помітили ввечері, коли котик бігав коло багатоповерхівок та шукав чим поживитися. Знайшла чотирилапого Irina Boyko Babayka.

Знайдено бенгала. Шукаємо лише дійсних власників! – написала жінка у Facebook-спільноті з пошуку тварин.

Бенгали – це елітна дорога порода, тому навряд котика викинули на вулицю попередні власники. До того ж тварина виглядає доглянутою, тож містяни припускають, що до цього пухнастик жив у когось вдома.

Наразі пані Ірина взяла бідолашного до себе додому, аби попіклуватися про нього, поки не знайдуться справжні власники.

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