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  • У Дніпрі на ж/м Парус чоловік випав з вікна 6-го поверху: коментар поліції

У Дніпрі на ж/м Парус чоловік випав з вікна 6-го поверху: коментар поліції

Сьогодні 17:45
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Трагічний інцидент стався у провулку Парусний.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Парус чоловік випав з вікна 6-го поверху: коментар поліції

Там 56-річний чоловік випав із вікна шостого поверху. Він загинув.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що чоловік мав інвалідність і хворів на шизофренію.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Як повідомили журналісту dnepr.info, за даним фактом відкрито провадження за ст. 115 з позначкою самогубство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 28-річний чоловік стрибнув з Центрального моста у річку та вижив.

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Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Парус чоловік випав з вікна 6-го поверху: коментар поліціїУкраїнська

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