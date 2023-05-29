У Дніпрі на ж/м Парус чоловік випав з вікна 6-го поверху: коментар поліції

Там 56-річний чоловік випав із вікна шостого поверху. Він загинув.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Зазначається, що чоловік мав інвалідність і хворів на шизофренію.
Ми звернулися за коментарем до поліції.
Як повідомили журналісту dnepr.info, за даним фактом відкрито провадження за ст. 115 з позначкою самогубство.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 28-річний чоловік стрибнув з Центрального моста у річку та вижив.
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