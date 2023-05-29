У Дніпрі на ж/м Парус чоловік випав з вікна 6-го поверху: коментар поліції

Трагічний інцидент стався у провулку Парусний.

Там 56-річний чоловік випав із вікна шостого поверху. Він загинув.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Зазначається, що чоловік мав інвалідність і хворів на шизофренію.

Ми звернулися за коментарем до поліції.

Як повідомили журналісту dnepr.info, за даним фактом відкрито провадження за ст. 115 з позначкою самогубство.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі 28-річний чоловік стрибнув з Центрального моста у річку та вижив.

Читайте також:

Українська

Автор: