У Дніпрі на ж/м Лівобережний-3 підлітки “відпочивали” на даху покинутої будівлі

Місцеві підлітки Лівобережного-3 вигадали небезпечну розвагу.

У Дніпрі на житловому масиві Лівобережний-3 місцева молодь останнім часом “відпочиває” на даху будівлі, що довгий час не експлуатується.

Про це повідомили містяни, опублікувавши фотографії у Facebook-спільноті “Лівобережний 3 Дніпро“, на яких видно групу, ймовірно, неповнолітніх, які прогулюються по даху покинутого будинку. Деякі з них навіть не бояться підходити до країв, наражаючи себе на великий ризик впасти. Такі їхні дії можуть призвести до непоправних наслідків.

У коментарях до публікації один з місцевих жителів зауважив, що зазнімкував те, як небезпечна прогулянка продовжується й у вечірні години, коли на вулиці вже сутеніє.

Інша містянка, пані Дар’я, у коментарях зазначила, що на місці проводять час діти різного віку, деякі з них приходять туди побути на самоті.

Там діти різного віку, хто гуляє сам. У чиї обов’язки входить ізоляція таких будівель? – Йдеться у коментарі.

Дніпряни закликають місцеву владу, а також батьків, звернути увагу на ситуацію та вжити необхідних заходів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині підлітки спаплюжили могилу військового: деталі від поліції.

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