У Дніпрі на Запорізькому шосе збили дитину

Аварія сталася близько 16:40 навпроти басейну. Водій збив 12-річного хлопчика, коли той переходив дорогу.
За попередньою інформацією, водій на автомобілі “Волга” рухався по Запорізькому шосе в сторону Підстанції. У цей момент біля пішохідного переходу дорогу перетинав хлопчик на самокаті.
За словами водія, він не впорався з керуванням та збив дитину. Хлопчика госпіталізували. На місці аварії працює поліція та слідчий за ДТП. Усі обставини встановлюють. Затору немає.
Джерело: “Дніпро Оперативний“
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