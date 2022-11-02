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У Дніпрі на Запорізькому шосе збили дитину

Сьогодні 18:45
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У Дніпрі на Запорізькому шосе чорна "Волга" збила дитину.

Новости Днепра про У Дніпрі на Запорізькому шосе збили дитину

Аварія сталася близько 16:40 навпроти басейну. Водій збив 12-річного хлопчика, коли той переходив дорогу.

За попередньою інформацією, водій на автомобілі “Волга” рухався по Запорізькому шосе в сторону Підстанції. У цей момент біля пішохідного переходу дорогу перетинав хлопчик на самокаті.

За словами водія, він не впорався з керуванням та збив дитину. Хлопчика госпіталізували. На місці аварії працює поліція та слідчий за ДТП. Усі обставини встановлюють. Затору немає.

Джерело: “Дніпро Оперативний

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