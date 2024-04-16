У Дніпрі на залізничному вокзалі знайшли сумку з боєприпасами

15 квітня на вокзалі хтось залишив сумку з боєприпасами.
У ній зверху лежала ручна граната РГД-5 за написом “піро-5”. Сумку знайшов охоронець супермаркету Сільпо.
Правоохоронці, прибувши на місце, викликали ДСНС та СОГ. До прибуття слідчо-оперативної групи було огороджено місце виявлення предмета.
Наразі не відомо, хто залишив сумку на вокзалі.
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