Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на залізничному вокзалі знайшли сумку з боєприпасами

Сьогодні 15:36
просмотров

У Дніпрі знайшли сумку з боєприпасами.

Новости Днепра про У Дніпрі на залізничному вокзалі знайшли сумку з боєприпасами

15 квітня на вокзалі хтось залишив сумку з боєприпасами.

У ній зверху лежала ручна граната РГД-5 за написом “піро-5”. Сумку знайшов охоронець супермаркету Сільпо.

Правоохоронці, прибувши на місце, викликали ДСНС та СОГ. До прибуття слідчо-оперативної групи було огороджено місце виявлення предмета.

Наразі не відомо, хто залишив сумку на вокзалі.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на залізничному вокзалі знайшли сумку з боєприпасамиУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі рятують кішку-британку, яку власники кинули в зачиненій квартирі без їжі та води
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:19
    У Дніпрі рятують кішку-британку, яку власники кинули в зачиненій квартирі без їжі та води

    Кішку залишили в зачиненій квартирі в Дніпрі.

    Як виглядає один із останніх будинків у районі колишніх Міських Дач Катеринослава: немає половини даху та стіни (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:45
    Як виглядає один із останніх будинків у районі колишніх Міських Дач Катеринослава: немає половини даху та стіни (ФОТО)

    Район Міських Дач в Катеринославі виник приблизно в середині 1830-х…

    У Дніпрі знову буревій пошкодив один із найбільших прапорів України
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:57
    У Дніпрі знову буревій пошкодив один із найбільших прапорів України

    Прапор пошкодило під час буревію, який вчора вирував у Дніпрі.

    Дубль два: у Дніпрі метеорологи попередили про небезпечні метеоявища
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:21
    Дубль два: у Дніпрі метеорологи попередили про небезпечні метеоявища

    У Дніпрі очікується сильний вітер.

    Наверх