У Дніпрі на залізничному вокзалі знайшли сумку з боєприпасами

У Дніпрі знайшли сумку з боєприпасами.

15 квітня на вокзалі хтось залишив сумку з боєприпасами.

У ній зверху лежала ручна граната РГД-5 за написом “піро-5”. Сумку знайшов охоронець супермаркету Сільпо.

Правоохоронці, прибувши на місце, викликали ДСНС та СОГ. До прибуття слідчо-оперативної групи було огороджено місце виявлення предмета.

Наразі не відомо, хто залишив сумку на вокзалі.

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