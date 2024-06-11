У Дніпрі на Європейській площі невідомі стріляють по вікнах квартир

У Дніпрі на Європейці невідомі стріляють по вікнах.

Жителі будинків на Європейській площі поскаржилися на невідомих хуліганів, які стріляють у відкриті вікна. Дніпряни розповідають, що минулої неділі, 9 червня, маленька кулька, менша аніж горох, залетіла у квартиру.

Все це відрикошетило від шафи і впало на чоловіка в ліжко. Спочатку вони стріляли по банках, а потім почали по відкритих вікнах, – розповідає власниця однієї із квартир.

Чим саме стріляли наразі невідомо.

Речниця Дніпровського управління поліції Аліна Стадник повідомила Дніпро Інфо, що дана інформація зафіксована, всі обставини зʼясовують правоохоронці

Зауважимо, що це не вперше, коли в Дніпрі хтось стріляє по вікнах квартир. Раніше в елітному ЖК скаржилися на невідомих хуліганів, які робили теж саме. Тоді маленькі кулі побили кілька стекол.

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