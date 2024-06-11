Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на Європейській площі невідомі стріляють по вікнах квартир

Сьогодні 16:45
просмотров

У Дніпрі на Європейці невідомі стріляють по вікнах.

Новости Днепра про У Дніпрі на Європейській площі невідомі стріляють по вікнах квартир

Жителі будинків на Європейській площі поскаржилися на невідомих хуліганів, які стріляють у відкриті вікна. Дніпряни розповідають, що минулої неділі, 9 червня, маленька кулька, менша аніж горох, залетіла у квартиру. 

Все це відрикошетило від шафи і впало на чоловіка в ліжко. Спочатку вони стріляли по банках, а потім почали по відкритих вікнах, – розповідає власниця однієї із квартир. 

Чим саме стріляли наразі невідомо. 

Речниця Дніпровського управління поліції Аліна Стадник повідомила Дніпро Інфо, що дана інформація зафіксована, всі обставини зʼясовують правоохоронці

Зауважимо, що це не вперше, коли в Дніпрі хтось стріляє по вікнах квартир. Раніше в елітному ЖК скаржилися на невідомих хуліганів, які робили теж саме. Тоді маленькі кулі побили кілька стекол. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на Європейській площі невідомі стріляють по вікнах квартирУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Європейській площі невідомі стріляють по вікнах квартирРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    За 2 метри від голови: уламок збитої ракети майже влучив у дівчину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:46
    За 2 метри від голови: уламок збитої ракети майже влучив у дівчину

    Уламок збитої ракети над Дніпром ледве не вбив дівчину.

    Вибухи у Дніпрі 11 червня: що відомо
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:19
    Вибухи у Дніпрі 11 червня: що відомо

    Військові повідомили, чому жителі Дніпра могли чути звуки вибухів.

    Під Дніпром з’явилася унікальна зупинка з яскравим українським пейзажем (фото)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:05
    Під Дніпром з’явилася унікальна зупинка з яскравим українським пейзажем (фото)

    У селі під Дніпром з’явилася яскрава зупинка.

    Незвичайна історія будинку з колонами в центрі Дніпра: житло для партпрацівників та магазин меблів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:45
    Незвичайна історія будинку з колонами в центрі Дніпра: житло для партпрацівників та магазин меблів

    Великий п'ятиповерховий будинок на вулиці Короленка був збудований у 1937…

    Наверх