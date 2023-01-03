У Дніпрі на Яворницького помер чоловік: коментар поліції

Як повідомили у поліції журналісту Dnepr.info, виклик на лінію “102” надійшов близько 12:20.
Чоловіку стало погано, він впав, небайдужі перехожі викликали швидку, але, на жаль, вже було пізно – містянин помер.
Особу померлого правоохоронці встановили – це місцевий мешканець 1967 року народження. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у житловому будинку стався вибух: що відомо.
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