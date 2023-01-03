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У Дніпрі на Яворницького помер чоловік: коментар поліції

Сьогодні 13:31
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Сьогодні, 3 січня, у Дніпрі на проспекті Дмитра Яворницького помер чоловік.

Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького помер чоловік: коментар поліції

Як повідомили у поліції журналісту Dnepr.info, виклик на лінію “102” надійшов близько 12:20.

Чоловіку стало погано, він впав, небайдужі перехожі викликали швидку, але, на жаль, вже було пізно – містянин помер.

Особу померлого правоохоронці встановили – це місцевий мешканець 1967 року народження. Тіло направили на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причини смерті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі у житловому будинку стався вибух: що відомо.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Яворницького помер чоловік: коментар поліціїУкраїнська

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