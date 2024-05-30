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У Дніпрі на Янтарній вже понад 6 місяців чують крики жінки та дітей: сусіди просять про допомогу

Сьогодні 13:48
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Минулої доби в соціальних мережах розповсюдили відео, на яких чутно крики дітей та жінки.

Новости Днепра про У Дніпрі на Янтарній вже понад 6 місяців чують крики жінки та дітей: сусіди просять про допомогу

Про це писав Дніпро Оперативний 29 травня у своєму Telegram-каналі з посиланням на коментар очевидців: 

Допоможіть. вже понад 6 місяців на вулиці Янтарній 75А, чоловік бʼє дітей та жінку. Діти дуже сильно кричать від болю. Це неможливо чути. Сьогодні о 3-й ночі знову був страшний крик дітей відео яке вам надаю це найменша частина того шоку який я переживала. Викликали поліцію, сусіди кажуть, що навіть дзвонили у органи опіки, але все безрезультатно. Це все продовжується майже пів року. Дуже шкода дітей. Їх ніколи не бачили на вулиці, вони кожен день плачуть у квартирі. Що потрібно щоб цією справою зайнялись, щоб когось знайшли мертвим?

До публікації було прикріплено відео, на якому чутно крики дітей. 

Кореспонденти dnepr.info отримали коментар від речниці Дніпровського районного управління поліції Аліни Стадник: 

29 травня жінка звернулась із заявою до поліції щодо нанесення їй тілесних ушкоджень співмешканцем. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією – ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Також зазначається, що вже з початку року правоохоронці виносили терміново заборонний припис та складали протоколи відносно 29-річного чоловіка за статтею 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кримінального кодексу України. Про подію правоохоронці повідомили соціальну службу.

Про стан дітей та жінки не повідомляється.

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Новости Днепра про У Дніпрі на Янтарній вже понад 6 місяців чують крики жінки та дітей: сусіди просять про допомогуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на Янтарній вже понад 6 місяців чують крики жінки та дітей: сусіди просять про допомогуРусский

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